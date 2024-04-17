ГУР Минобороны ракетами «прошлось» по аэродромам в Самаре и Джанкое

Украинская разведка уничтожила транспортный вертолёт Ми-8 на аэродроме Кряж в российской Самаре.

Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что операция на территории страны-агрессора была проведена 17 апреля. Оккупанты использовали этот вертолёт в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.



«Стоимость вертолёта такого типа может составлять от $10 до $15 млн», – проинформировали в ГУР.

Также сообщается об уничтожении в результате удара по Джанкойскому в Крыму военному аэродрому трёх ПУ С-400 и РЛС.

«Удар наносился двумя ракетами MGM-140 ATACMS. Второй удар пришёлся по пункту приёма и ремонта военной техники – в момент удара там находились две ПУ С-300, после чего началась детонация боеприпасов. Также заявлено о 15 раненых и 22 пропавших без вести», — говорится в сообщении Сергея Братчука, спикера Украинской добровольческой армии.

Для справки. «Джанкой» — действующий российский государственный аэродром в оккупированном Крыму, где дислоцируется 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Одесса News информировала, что по состоянию на 14 апреля 2024 года, ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожили 325 вражеских вертолётов.

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