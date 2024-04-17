Одесса скорбит вместе с Черниговом

17 апреля враг нанёс три ракетных удара по Чернигову. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто.

По информации ГСЧС Украины, по состоянию на 18:00, известно о 17 погибших и 61 одном пострадавшем.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Одесский городской голова выразил глубокие соболезнования жителям Чернигова.

«Чернигов. Очередная российская ракетная атака снова унесла жизни людей. Есть много пострадавших. Это невыразимая боль и рана, которая никогда не заживает. А также ещё одно трагическое доказательство того, что Украине необходимы достаточное количество средств ПВО и решительные действия мирового сообщества по отношению к российскому террору. Вечная память погибшим и скорейшего выздоровления раненым! Искренние соболезнования родным и близким погибших. Одесса и одесситы сердцем и мысленно с вами», – отметил Геннадий Труханов в сообщении на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Одесса News информировала, что утром 17 апреля Одесская область была атакована вражескими баллистическими ракетами.

Фото: ГСЧСУ

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