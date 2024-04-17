Утром 17 апреля Одесская область была атакована баллистическими ракетами

Утром 17 апреля Одесская область была атакована вражескими баллистическими ракетами.

Об этом сообщают в Telegram Силы обороны юга Украины.

«Враг продолжает коварную тактику точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики. Утром атакована Одесщина. Под ударом снова инфраструктура региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Одесса News информировала, что вечером 14 апреля враг в очередной раз нанёс точечный ракетный удар в направлении Одесской области, выпустив 2 ракеты Х-59, которые Силами противовоздушной обороны были уничтожены над акваторией Чёрного моря.

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