От вечернего ракетного удара по Одессе повреждён Дворец спорта

В результате вечерней атаки российских оккупантов по Одессе 25 марта повреждено здание Дворца спорта, пострадали по меньшей мере 10 человек.

Об этом глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер сообщил днём 26 марта в Telegram.

«Семь человек, среди которых три женщины, продолжают лечение в медицинских учреждениях. Всем остальным помощь была предоставлена на месте», – написал Кипер.

По данным ОГА, в результате ударов пострадало около 300 квартир, разрушено несколько построек. Значительные повреждения получил Дворец спорта.

Кипер отметил, что по состоянию на 13.30 26 марта в Одессе и районе применяются стабилизационные графики отключения, без электроснабжения остаются 23 тыс. абонентов.

«В результате вчерашней непогоды (сильного ветра), временно отключены от электроснабжения 62 населённых пункта (19 тыс. абонентов). Аварийные бригады оперативно возобновляют электроснабжение. Сейчас в регионе работает 530 пунктов несокрушимости, ещё 282 готовы развернуть в случае необходимости», – заключил глава ОГА.

Фото: ООГА/Telegram

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