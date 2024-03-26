В Одессе и Одесском районе действуют графики стабилизационных отключений света

В Одессе и Одесском районе действуют графики стабилизационных отключений электроснабжения.

Найти их вы можете на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что количество часов со светом зависит от объёма энергопотребления.

ДТЭК «Одесские электросети» обращается к предпринимателям с просьбой ограничить освещение вывесок, фасадов и рекламы, к бытовым клиентам – не использовать энергоёмкие приборы одновременно, а пользоваться ими поочерёдно, особенно в пиковые утренние и вечерние часы.

«Ремонтные работы на энергооборудовании продолжаются. Энергетики Одесской области и всей страны делают всё возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия российских обстрелов и вернуть свет в каждый дом», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 26 марта на линии выведено 50% подвижного состава городского электротранспорта.

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