Кому в Одессе 15 ноября отключат газ

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул.Троицкая угол ул. Осипова некоторым потребителям газа в Одессе отключат газоснабжение.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г.Одесса.

Газоснабжение будет отключено 15 ноября с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

ул. Успенська, 2, СП «Домус-центр»

вул. Успенська, 39, Бізнес-центр «Наполеон» та жилий комплекс ОСББ

ул. Успенська, 22/24, ТОВ «Альбатрос»

вул. Успенська, 28/30, «Жарю-парю»,

вул. Успенська, 28/30, ОНЮА

вул. В. Арнаутська, 2а, ВАТ «Спецтехоснастка»

вул. В. Арнаутська, 2б/1, ТОВ «Євробанк»

вул. В. Арнаутська, 20, Банк «Аваль»

вул. Дерибасівська, 4, Ресторан «Cosa Nova»

вул. Дерибасівська, 5, Готель «Continental»

вул. Пушкінська, 15, Готель «Бристоль»

вул. Пушкінська, 38/40, Стомат. поліклініка «Адамідіс»

вул. Буніна, 10, ТОВ «Морський бізнес-центр»

вул. Ю. Олеши, 6, Укрсоцбанк

пл. Митна, 1а, Бізнес-центр «Марин-плаза»

пл. Митна, 1а, ТОВ «Аксіома»

вул. Грецька, 17, Офісна будівля, котельня

вул. Рішельєвська, 8, Національний банк України

вул. Грецька, 32, Ресторан; ОСББ «ПИК»

вул. Жуковського, 10, ОСББ «Черномор-4»

вул. Польська, 20, ЗАТ «РУРС»

вул. Приморська, Морвокзал

вул. Осипова, 5/7, Котельня

вул. Осипова, 23, Національна поліція

вул. Базарна, 5, ТОВ ЖСК «Ідеал»

вул. Базарна, 17, Ощадбанк

вул. Базарна, 44, Банк «Хрещатик»

вул. Базарна, 35, Пансіонат для дітей інвалідів

вул. Канатна, 55 кв.5, населення

вул. Троіцька,13, ТОВ «ІБІС»

вул. Маразлієвська, 64, ЖСТ «Росія» (топкова та жилий будинок)

вул. Рішельєвська, 14, Дитячий світ»

вул. Троїцька, 9, Кафе-бістро » Схід»

вул. Грецька, 1, ОСББ «Дім №1»

вул. Троїцька, 33, ОСББ котельня, КПО, населення

вул. Польська, (Качінського), 7, Бізнес-центр «Реалто»

вул. Польська,8 (вул. Грецька), 5, Котельня жилого комплексу

вул. Польська, 10, ТОВ «Дизайн Італьяно», готель «Ільдекамерон»

Деволанівський узвіз, 7, ТОВ «Центрепі», Дитячий дім «Сабрина»

вул. Єврейська, 27, Готель «Каліфорнія»

вул. Катерининська, 27, ТЦ «Кадорр»

вул. Рішельєвська, 11а, КПО «Лавренюк, Щелкунова»

вул. Рішельєвська, 12, Кафе «Лімончелло»

вул. Рішельєвська, 28, ОЦНТІ

вул. Успенська, 2/4, 2/5, 2, 2а, 2б,2в, 2г, 2з, 2ж, 2е, житлові будинки

вул. Успенська, 2/1, Генеральне консульство Польщі

вул. Осипова, 40, Дахова котельня

вул. В. Арнаутська, 23б, » Вежа Чкалова» дахова котельня

вул. В. Арнаутська, 26/28/30, «18-я Перлина» дахова котельня

вул. Успенська, 40, ООО «Юніор Експрес»

вул. Качінського (Польська), 10, Ресторан «Джорджіо Піатро»

вул. Троїцька, 11а, Кафе «Овацак»

вул. Приморська, 3, КПО

вул. Приморська, 2, 4, 6а, 6б, 6в;

узвіз Ланжероновський 1, 2;

узвіз Польський, 6а,

вул. Приморська, 5,5а, населення

вул. Пушкінська, 23, жЖитловий будинок з топковими №1, 2, 3

вул. М. Арнаутська, 40, Котельня житлового будинку

вул. В. Арнаутська, 39, Котельня житлового будинку «Техносервис Груп»

вул. В. Арнаутська, 41, Котельня житлового будинку «Техносервис Груп».

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