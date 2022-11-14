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Кому в Одессе 15 ноября отключат газ

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В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул.Троицкая угол ул. Осипова некоторым потребителям газа в Одессе отключат газоснабжение.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г.Одесса.

Газоснабжение будет отключено 15 ноября с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • ул. Успенська, 2, СП «Домус-центр»
  • вул. Успенська, 39, Бізнес-центр «Наполеон» та жилий комплекс ОСББ
  • ул. Успенська, 22/24, ТОВ «Альбатрос»
  • вул. Успенська, 28/30, «Жарю-парю»,
  • вул. Успенська, 28/30, ОНЮА
  • вул. В. Арнаутська, 2а, ВАТ «Спецтехоснастка»
  • вул. В. Арнаутська, 2б/1, ТОВ «Євробанк»
  • вул. В. Арнаутська, 20, Банк «Аваль»
  • вул. Дерибасівська, 4, Ресторан «Cosa Nova»
  • вул. Дерибасівська, 5, Готель «Continental»
  • вул. Пушкінська, 15, Готель «Бристоль»
  • вул. Пушкінська, 38/40, Стомат. поліклініка «Адамідіс»
  • вул. Буніна, 10, ТОВ «Морський бізнес-центр»
  • вул. Ю. Олеши, 6, Укрсоцбанк
  • пл. Митна, 1а, Бізнес-центр «Марин-плаза»
  • пл. Митна, 1а, ТОВ «Аксіома»
  • вул. Грецька, 17, Офісна будівля, котельня
  • вул. Рішельєвська, 8, Національний банк України
  • вул. Грецька, 32, Ресторан; ОСББ «ПИК»
  • вул. Жуковського, 10, ОСББ «Черномор-4»
  • вул. Польська, 20, ЗАТ «РУРС»
  • вул. Приморська, Морвокзал
  • вул. Осипова, 5/7, Котельня
  • вул. Осипова, 23, Національна поліція
  • вул. Базарна, 5, ТОВ ЖСК «Ідеал»
  • вул. Базарна, 17, Ощадбанк
  • вул. Базарна, 44, Банк «Хрещатик»
  • вул. Базарна, 35, Пансіонат для дітей інвалідів
  • вул. Канатна, 55 кв.5, населення
  • вул. Троіцька,13, ТОВ «ІБІС»
  • вул. Маразлієвська, 64, ЖСТ «Росія» (топкова  та  жилий будинок)
  • вул. Рішельєвська, 14, Дитячий світ»
  • вул. Троїцька, 9, Кафе-бістро » Схід»
  • вул. Грецька, 1, ОСББ «Дім №1»
  • вул. Троїцька, 33, ОСББ котельня, КПО, населення
  • вул. Польська, (Качінського), 7, Бізнес-центр «Реалто»
  • вул. Польська,8 (вул. Грецька), 5, Котельня жилого комплексу
  • вул. Польська, 10, ТОВ «Дизайн Італьяно», готель «Ільдекамерон»
  • Деволанівський узвіз, 7, ТОВ «Центрепі», Дитячий дім «Сабрина»
  • вул. Єврейська, 27, Готель «Каліфорнія»
  • вул. Катерининська, 27, ТЦ «Кадорр»
  • вул. Рішельєвська, 11а, КПО «Лавренюк, Щелкунова»
  • вул. Рішельєвська, 12, Кафе «Лімончелло»
  • вул. Рішельєвська, 28, ОЦНТІ
  • вул. Успенська, 2/4, 2/5, 2, 2а, 2б,2в, 2г, 2з, 2ж, 2е, житлові будинки
  • вул. Успенська, 2/1, Генеральне консульство Польщі
  • вул. Осипова, 40, Дахова котельня
  • вул. В. Арнаутська, 23б, » Вежа Чкалова» дахова котельня
  • вул. В. Арнаутська, 26/28/30, «18-я  Перлина» дахова котельня
  • вул. Успенська, 40, ООО «Юніор Експрес»
  • вул. Качінського (Польська), 10, Ресторан «Джорджіо Піатро»
  • вул. Троїцька, 11а, Кафе «Овацак»
  • вул. Приморська, 3,  КПО
  • вул. Приморська, 2, 4, 6а, 6б, 6в;
  • узвіз Ланжероновський 1, 2;
  • узвіз Польський, 6а,
  • вул. Приморська, 5,5а, населення
  • вул. Пушкінська, 23, жЖитловий будинок з топковими №1, 2, 3
  • вул. М. Арнаутська, 40, Котельня житлового будинку
  • вул. В. Арнаутська, 39, Котельня житлового будинку «Техносервис Груп»
  • вул. В. Арнаутська, 41, Котельня житлового будинку «Техносервис Груп».

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