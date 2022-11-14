Кому в Одессе 15 ноября отключат газ

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул.Троицкая угол ул. Осипова некоторым потребителям газа в Одессе отключат газоснабжение.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г.Одесса.
Газоснабжение будет отключено 15 ноября с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:
- ул. Успенська, 2, СП «Домус-центр»
- вул. Успенська, 39, Бізнес-центр «Наполеон» та жилий комплекс ОСББ
- ул. Успенська, 22/24, ТОВ «Альбатрос»
- вул. Успенська, 28/30, «Жарю-парю»,
- вул. Успенська, 28/30, ОНЮА
- вул. В. Арнаутська, 2а, ВАТ «Спецтехоснастка»
- вул. В. Арнаутська, 2б/1, ТОВ «Євробанк»
- вул. В. Арнаутська, 20, Банк «Аваль»
- вул. Дерибасівська, 4, Ресторан «Cosa Nova»
- вул. Дерибасівська, 5, Готель «Continental»
- вул. Пушкінська, 15, Готель «Бристоль»
- вул. Пушкінська, 38/40, Стомат. поліклініка «Адамідіс»
- вул. Буніна, 10, ТОВ «Морський бізнес-центр»
- вул. Ю. Олеши, 6, Укрсоцбанк
- пл. Митна, 1а, Бізнес-центр «Марин-плаза»
- пл. Митна, 1а, ТОВ «Аксіома»
- вул. Грецька, 17, Офісна будівля, котельня
- вул. Рішельєвська, 8, Національний банк України
- вул. Грецька, 32, Ресторан; ОСББ «ПИК»
- вул. Жуковського, 10, ОСББ «Черномор-4»
- вул. Польська, 20, ЗАТ «РУРС»
- вул. Приморська, Морвокзал
- вул. Осипова, 5/7, Котельня
- вул. Осипова, 23, Національна поліція
- вул. Базарна, 5, ТОВ ЖСК «Ідеал»
- вул. Базарна, 17, Ощадбанк
- вул. Базарна, 44, Банк «Хрещатик»
- вул. Базарна, 35, Пансіонат для дітей інвалідів
- вул. Канатна, 55 кв.5, населення
- вул. Троіцька,13, ТОВ «ІБІС»
- вул. Маразлієвська, 64, ЖСТ «Росія» (топкова та жилий будинок)
- вул. Рішельєвська, 14, Дитячий світ»
- вул. Троїцька, 9, Кафе-бістро » Схід»
- вул. Грецька, 1, ОСББ «Дім №1»
- вул. Троїцька, 33, ОСББ котельня, КПО, населення
- вул. Польська, (Качінського), 7, Бізнес-центр «Реалто»
- вул. Польська,8 (вул. Грецька), 5, Котельня жилого комплексу
- вул. Польська, 10, ТОВ «Дизайн Італьяно», готель «Ільдекамерон»
- Деволанівський узвіз, 7, ТОВ «Центрепі», Дитячий дім «Сабрина»
- вул. Єврейська, 27, Готель «Каліфорнія»
- вул. Катерининська, 27, ТЦ «Кадорр»
- вул. Рішельєвська, 11а, КПО «Лавренюк, Щелкунова»
- вул. Рішельєвська, 12, Кафе «Лімончелло»
- вул. Рішельєвська, 28, ОЦНТІ
- вул. Успенська, 2/4, 2/5, 2, 2а, 2б,2в, 2г, 2з, 2ж, 2е, житлові будинки
- вул. Успенська, 2/1, Генеральне консульство Польщі
- вул. Осипова, 40, Дахова котельня
- вул. В. Арнаутська, 23б, » Вежа Чкалова» дахова котельня
- вул. В. Арнаутська, 26/28/30, «18-я Перлина» дахова котельня
- вул. Успенська, 40, ООО «Юніор Експрес»
- вул. Качінського (Польська), 10, Ресторан «Джорджіо Піатро»
- вул. Троїцька, 11а, Кафе «Овацак»
- вул. Приморська, 3, КПО
- вул. Приморська, 2, 4, 6а, 6б, 6в;
- узвіз Ланжероновський 1, 2;
- узвіз Польський, 6а,
- вул. Приморська, 5,5а, населення
- вул. Пушкінська, 23, жЖитловий будинок з топковими №1, 2, 3
- вул. М. Арнаутська, 40, Котельня житлового будинку
- вул. В. Арнаутська, 39, Котельня житлового будинку «Техносервис Груп»
- вул. В. Арнаутська, 41, Котельня житлового будинку «Техносервис Груп».
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