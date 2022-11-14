Одесский областной театр кукол приглашает на спектакль ужасов

Одесский областной театр кукол 19 ноября приглашает на спектакль «Интервью с ведьмами».

Постановка понравится поклонникам чёрной комедии и необычных сюжетов.

«Интервью с ведьмами» — спектакль, разрушающий стереотипы, учит самостоятельно мыслить и делать собственные выводы.

Это яркая нетривиальная постановка для любителей чёрной комедии. Участники спектакля называют это «театром на грани театра».

Три ведьмы рассказывают зрителю истории, каждая из которых имеет собственную театральную стилистику — мюзикл, кукольный и драматический театр, театр-объект, пластический театр.

Спектакль для тех, кто не боится разрушать стереотипы, говорить о том, о чём принято молчать, заглядывать под маски, испытывать на прочность собственные моральные устои… Можно сказать, что это спектакль ужасов… Но всё-таки — комедия. Чёрная комедия. Театр на грани театра…

Только для 18+.

Начало в 17.00.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их таки можно купить здесь.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod