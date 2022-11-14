«Моряки» выиграли у львовян со счётом 2:0

На одесском стадионе «Черноморец» завершился поединок 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) между футболистами «Черноморца» и командой «Львов».

Поединок завершился победой «моряков» — 2:0, передаёт Одесса News.

На 67-й минуте счёт в матче открыл Ермаков, замкнув подачу Сергея Кравченко. Удвоил преимущество хозяев поля Максим Войтиховский, он забил головой.

Эта победа поднимает одесситов на 13 место в УПЛ, у них 9 очков. «Львов» – на позицию ниже, с таким же количеством пунктов.

Как сообщала Одесса News, поединок 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) между закарпатской футбольной командой «Минай» и одесским «Черноморцем» завершился победой «моряков» — 1:0.

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