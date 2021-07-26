Первый блин комом: «моряки» со счётом 3:0 проиграли первую в Премьер-лиге игру

В матче 1-го тура УПЛ черниговская «Десна» в родных стенах расправилась с одесским «Черноморцем».

По сообщению ФК»Черноморец», составы обеих команд в межсезонье заметно обновились. И «Черноморец», и «Десна» омолодились. Впрочем, к «морякам» такое заключение относится в большей мере, поскольку футбольный клуб «Черноморец» подписал днями тринадцатого игрока из киевского «Динамо», оставив таким образом без внимания протесты фанатов.

«Десна» организовала стартовое наступление, «моряки», расчётливо обороняясь, проводили контрвыпады, и чувствовалось, что свой шанс одесситы должны найти. Но случилось удаление Белошевского и игровой план разрушился», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что вратарь Кучерук как мог выручал одесситов, отразив не менее трёх голевых ударов соперников. Но на 52-й минуте голкипер «Черноморца» не смог парировать «выстрел» Калитвинцева в ближний угол — 0:1. Вскоре бывший хавбек нашей команды отличился во второй раз: комбинация Безбородько-Завийский-Калитвинцев завершилась неотразимым ударом с линии штрафной — 0:2.

«Моряки» не сдались, однако превзойти в численном меньшинстве более опытный коллектив представлялось очень сложной задачей. На 79-й минуте фланговой подачей Картушова воспользовался Завийский, головой отправивший мяч в сетку — 0:3.

Кстати. Сегодня, 26 июля. полузащитнику «Черноморца» Вадиму Мащенко исполняется 21 год. Коллеги поздравили «моряка» с днём рождения. Одесса News желает футболисту множества ярких матчей, стабильности, здоровья и удачи.

Фото: ФК»Черноморец», «Десна»

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