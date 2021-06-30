Одесситы отметили победу: Оле-оле-оле-оле! Украина, вперёд!

Более тысячи одесситов и гостей города собрались на аллее возле стадиона «Черноморец» в парке Шевченко, где работает фан-зона Евро-2020, чтобы посмотреть игру Национальной сборной Украины против Швеции.

Как сообщала Одесса News, здесь установлен огромный экран, перед которым на зелёном газоне болельщики наблюдали за ходом футбольных событий.

Напомним, что Национальная сборная Украины в напряжённом матче обыграла сборную Швеции и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года. Основное время поединка закончилось со счётом 1:1. На восьмой минуте первого экстра-тайма сборная Швеции осталась в меньшинстве. Маркус Даниэльсон в подкате ударил в колено Артёму Беседину, и рефери после просмотра повтора решил показать ему красную карточку (Беседин из-за травмы тоже не смог продолжать игру, его заменил Виктор Цыганков). Второй гол был забит Артёмом Довбиком во конце второго экстра-тайма.

Теперь одесские фаны вновь могут собраться у стадиона «Черноморец» 3 июля, когда сборная Украины будет играть против национальной сборной Англии.

Андрей Шевченко, главный тренер украинской сборной, после победы над сборной Швеции в эфире YouTube-канала «Большой футбол» сказал: «Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины. Следующий матч будет тяжёлым. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку».

Фото: Odessa.Online

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