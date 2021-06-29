Рада разрешила морякам не подтверждать каждые пять лет свои дипломы

Сегодня, 29 июня, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и сразу же в целом законопроект №3944 «О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа».

Об этом сообщает «ГОРДОН».

Отмечается, что за документ проголосовали 333 народных депутата.

«Закон отменяет обязательную периодическую переаттестацию моряков и внедряет международные нормы автоматической пролонгации аттестации моряков», — говорится в сообщении.

Законом определены условия, при соблюдении которых моряки имеют право на получение повторного подтверждения своей компетентности для работы на судах без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях: это пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтверждённого Морской администрацией стажа работы на судах.

Лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.

По словам нардепа от «Европейской солидарности» Виктории Сюмар, за переподтверждение дипломов у моряков требовали взятки в размере от $5 тыс. до $10 тыс., а в сумме «чиновникам в Киев возили $10 млн кеша от моряков ежемесячно».

«Мы убили коррупционную схему с поборами моряков!» – написала она в Facebook.

Как сообщала Одесса News, по действующим сейчас правилам, моряки должны сдавать экзамен каждые пять лет.

28 апреля в Минюсте был зарегистрирован приказ, который упрощал процедуру дипломирования моряков, а именно вводил возможность подтверждения существующего звания на основании соответствующего стажа работы на судне (без сдачи обязательных квалификационных экзаменов).

Однако в мае Окружной админсуд приостановил этот приказ, о чём сообщил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

В августе 2020 года начался процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и её представительств. С 22 ноября её функции передали Морской администрации. Приказ о ликвидации инспекции оспорил в суде бывший сотрудник инспекции, Окружной админсуд Киева документ отменил. Параллельно в Морской администрации было внедрено компьютерное тестирование, но, чтобы пройти тест, моряки всё равно давали взятки.

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