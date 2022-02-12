«ЕС» и «Голос» требуют немедленно созвать Раду из-за угрозы российского вторжения

Фракции «Европейская Солидарность» и «Голос» требуют от Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

Об этом заявил бывший глава государства, лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко возле Верховной Рады, сообщает пресс-служба партии «ЕС».

«Именно с этой целью мы сегодня идём к председателю Верховной Рады с требованием немедленного созыва заседания ВР сейчас, в субботу, приглашения президента, руководителей оборонного блока. Для того чтобы в закрытом режиме скоординировать действия. Для того чтобы либо остановить политико-дипломатическим путём Путина и возможное продолжение агрессии, либо сконцентрировать усилия для защиты государства», – акцентировал Порошенко.

Вместе с лидером партии «Голос» Кирой Рудык и сопредседателем фракции «ЕС» Артуром Герасимовым он пришёл на безотлагательную встречу с Главой ВР. Порошенко призвал украинцев сохранять спокойствие, а власть – демонстрировать решительные действия и информировать о них общество.

«Мы требуем сейчас решительных действий власти. Реакции власти на ту тревожную информацию, которая в течение вчерашних суток поступала из всех столиц мира», – сказал Порошенко.

Он также требует срочно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время Украина имеет свободный доступ ко всем портам возле Азовского и Чёрного морей, есть предостережения по прохождению больших кораблей, которые везут уголь.

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