Украина сегодня имеет свободный доступ ко всем портам Азовского и Чёрного морей

В настоящее время Украина имеет свободный доступ ко всем портам возле Азовского и Чёрного морей, есть предостережения по прохождению больших кораблей, которые везут уголь.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам выездного заседания СНБО, которое состоялось в Харькове, сообщает Укринформ.

«То, что касается ситуации по Азовскому и Чёрному морям, у нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране, речь идёт как об Азовском, так и о Чёрном море. У нас есть определённые предостережения относительно прохода больших кораблей «Панамаксов», которые везут нам уголь, но согласно докладу, который у нас есть, на сегодняшний день проблем нет», — сказал Данилов.

Кроме того, высокопоставленный чиновник напомнил, что международные партнёры уверили Украину, что санкции в отношении Российской Федерации, если она дальше «продвинется» на нашу страну, будут введены мгновенно, и они будут очень мощными.

Государственное предприятие «Администрация морских портов» рекомендует капитанам судов двигаться в обход тех зон Чёрного моря, которые перекрываются на период 13-19 февраля Российской Федерацией из-за проведения мероприятий по боевой подготовке подразделений военного флота.

Как сообщает пресс-служба ГП «АМПУ», «по состоянию на 11 февраля 2022 года прибрежным сообщением № 50/22, изданным государственным учреждением «Госгидрография» Морской администрации Украины на основании письма управления навигации и океанографии минобороны Российской Федерации от 10 февраля, отменено прибрежное сообщение №43/22. В этой связи движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море открыто», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 11 февраля Россия отменила блокаду южной части Азовского моря.

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