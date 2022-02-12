Экран стал чёрным: Зеленский закрыл телеканал «Наш»

Телеканал «Наш», в отношении которого 11 февраля ввёл санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, прекратил телевизионное вещание вечером того же дня.

Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Около 22.00 ток-шоу «Пятница. Вечер» было прервано сообщением о «проблемах с получением сигнала», почти сразу после этого трансляция прекратилась – экран стал чёрным.

На видеосервисе YouTube трансляция телеканала продолжается.

Вчера же вечером на сайте Президента Украины опубликованы президентские указы о введение в действие решения СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

«Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе. Указы вступают в силу со дня опубликования.

Кстати. Телеканал «Наш», созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, народный депутат Украины (2012-2019 гг.) Евгений Мураев запустил в ноябре 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии «Наши», которую Мураев возглавил в сентябре того же года.

Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, который умер в 2020 г. По данным KHARKIV Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика Ольга Мураева. Она также является бенефициаром ООО «Наша Прага» (логотип Maxxi TV). Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года Мураев заявил, что передаёт управление телеканалом «Наш» коллективу. 27 января 2022 года стало известно, что Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал «Наш».

Ограничительные меры в отношении телеканала были введены на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшегося 11 февраля в Харькове. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против структур, причастных к телеканалу «Наш», введены сроком на пять лет.

Согласно Указа Президента санкции введены против ООО «Наша Прага», ООО «Наш 24» и ООО «НАШ 365».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года Зеленский ввёл санкции против медиахолдинга «Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір», связанных с телеканалами «Перший незалежний» и UkrLive, в феврале 2021 года телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

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