Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве встретился с Зеленским: о чём шли переговоры

14 мая Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что во встрече также приняла участие специальная представительница США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Владимир Зеленский поблагодарил Энтони Блинкена за его очередной визит в Украину, являющийся важным сигналом устойчивой и мощной поддержки нашей страны со стороны США, а также Президента Джозефа Байдена и его администрацию, обеим партиям и палатам Конгресса, спикеру Майку Джонсону и всему американскому народу за недавнее одобрение пакета помощи для Украины.

«Это было для нас долгожданным и очень важным решением, а сейчас необходимо эту помощь доставить как можно скорее. Приоритет для нас – противовоздушная оборона. Уже сегодня нам нужны две системы «Петриот» для защиты Харькова и Харьковщины, потому что люди постоянно страдают от обстрелов и российских ракет», – отметил Президент.

Глава государства проинформировал гостей о ситуации на передовой, в частности, на Харьковском направлении, и первоочередных потребностях ВСУ, обсудил перспективы расширения участия США в коалиции истребителей и программ тренировки пилотов, а также срочные потребности в дальнобойных способностях и комплектовании дополнительных бригад, а также подготовку Глобального саммита мира, запланированного на 15-16 июня в Швейцарии.

Кроме того, речь шла о перспективах заключения двустороннего соглашения о безопасности.

«Мы активно работаем над финализацией подготовки соглашения о гарантиях безопасности, которое обязательно должно учесть возможности США как сильнейшего партнёра. Рассчитываем на скорое подписание соглашения», – сказал Президент.

Отдельное внимание было уделено евроатлантической интеграции нашего государства.

«Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США наших евроатлантических стремлений, что важно для укрепления всей трансатлантической безопасности. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие в подготовке юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Американский пакет военной поддержки, ранее согласованный Конгрессом США, скоро прибудет в Украину, заявил Энтони Блинкен, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы восхищаемся вашей силой, вашим лидерством и стойкостью. Мы знаем, что сейчас сложные времена. И также мы знаем, что помощь уже согласована, она уже едет. Она уже скоро прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему, чтобы бороться против агрессии России на поле боя», – сказал американский госсекретарь.

По словам Блинкена, то, что со временем Украина «станет на ноги и в смысле демократии, и в смысле экономики, будет свободной и процветающей», станет лучшим ответом Путину.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Энтони Блинкен заявилт, что необходимо обеспечить Украину абсолютно всем необходимым для защиты, поскольку в войне наступил критический момент.

Фото: пресс-служба Президента Украины

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