Госсекретарь США Блинкен: Для Украины в войне наступил критический момент

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что необходимо обеспечить Украину абсолютно всем необходимым для защиты, поскольку в войне наступил критический момент.

Об этом Блинкен заявил в Париже, куда прибыл для переговоров с рядом чиновников и президентом Эммануэлем Макроном, сообщает Укринформ со ссылкой на Le Monde.

«Мы находимся в критическом моменте, когда абсолютно необходимо обеспечить украинцев тем, что им нужно для защиты, в частности, боеприпасами и средствами противовоздушной обороны», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню.

Оба чиновника посетили завод, принадлежащий производителю оружия Nexter, производящий, в частности, пушки «Цезарь» для украинского фронта.

«Пушка «Цезарь» стала символом нашей артиллерийской коалиции, значительно увеличившей производственные мощности: было две пушки в месяц, сейчас есть шесть в месяц, мы собираемся нарастить производство до двенадцати пушек в месяц в будущем», — отметил Лекорню.

Одесса News информировала, что по словам спикера американского министерства обороны Патрика Райдера, «мы полностью осознаём ужас ситуации в Украине, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день».

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