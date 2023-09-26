После длительного перерыва Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Первая ставка по возвращении из длительной командировки. Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Буданов – об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск Сырский и Тарнавский – о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым – министр Умеров», – написал президент.

Также, по словам Зеленского, он заслушал большой доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина о мерах по наращиванию собственного производства вооружения, особенно беспилотников, и доклад главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского военно-промышленного комплекса.

Одесса News информировала о предыдущем зседании Ставки, которое состоялось 9 сентября с обсуждением защиты морских портов.

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