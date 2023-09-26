Санаторий им. Горького окончательно перешёл в коммунальную собственность Одессы

Прокуратура обеспечила возвращение территориальной общине Одессы земель санатория им. Горького стоимостью 48 млн грн.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Одесса News в августе 2023 года информировала, что Одесский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры и истребовал из незаконного владения 6 земельных участков общей площадью 0,5 га стоимостью 48,2 млн грн, входящих в состав уникального имущественного комплекса им. Горького на ул. Фонтанская дорога в Одессе.

Теперь же прокуроры обеспечили реальное исполнение решения суда: право частной собственности граждан отменено и на земельные участки зарегистрировано право коммунальной собственности Одесского городского совета.

Этот памятник садово-паркового искусства местного значения ни при каких обстоятельствах не может передаваться в частную собственность.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в санатории имени Максима Горького, на 15-й станции Большого Фонтана, снесли памятник этому российскому писателю.

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