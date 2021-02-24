Из зала одесского суда: 14 лет тюрьмы за убийство из-за неразделённой любви

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 поддерживали публичное обвинение в суде в отношении 46-летнего уроженца Николаевской области, который сначала угрожал убийством своей знакомой, а потом его таки совершил.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Приговором Суворовского районного суда г. Одессы злоумышленник признан виновными и приговорёны к 14 годам лишения свободы», — говорится в суде.

Доказано, что в период с августа по октябрь 2019 года мужчина по телефону высказывал угрозы убийством своей знакомой, вызвав у неё конкретные и реальные опасения за свою жизнь в связи с возможностью выполнения им этой угрозы.

В дальнейшем, в октябре того же года осуждённый на почве ревности поджёг дом, где находилась потерпевшая, вследствие чего произошел пожар. От отравления угарным газом 43-летняя женщина скончалась на месте.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Измаильский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы 31-летнего местного жителя за совершение тройного убийства и покушения на убийство.

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