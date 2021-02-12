4 года проведёт в тюрьме водитель катера за гибель людей на Днестре

Одесская областная прокуратура в апелляционной инстанции добилась наказания а виде лишения свободы сроком на 4 года для водителя маломерного судна, по вине которого погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение правил пользования маломерным судном на водных объектах было совершено в ноябре 2015 года. Мужчина, управляя маломерным судном на Днестре, в тёмное время суток, с пассажиром на борту, который не был одет в спасательный жилет, не включив световые опознавательные огни, не учитывая ограничения видимости плавания, на опасной скорости движения, не заметил другое маломерное судно, которое двигалось навстречу, и столкнулся с ним.

В результате столкновения водитель судна, которое двигалось навстречу, и его пассажир выпали за борт. Судоводитель выплыл на берег, а пассажир утонул. Пассажир мотолодки осуждённого получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

По приговору суда первой инстанции в октябре 2017 года водитель маломерного судна признан виновным в нарушении действующих на транспорте правил и приговорён к 4 годам лишения свободы, а впоследствии был освобождёны от отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии в 2016 году». Кроме того, по аналогичном обвинению в гибели второго человека, оправдан.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры обжаловали это решение в апелляционном порядке.

Одесский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отменил приговор Беляевского районного суда и принял новый приговор, согласно которому водитель мотолодки признан виновным в смерти двух пострадавших и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобождение от отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии» отменено.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одесской области из-за сильного тумана столкнулись два рыболовецких судна на реке Глубокий Турунчук, в результате чего один рыбак погиб, ещё один был травмирован.

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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