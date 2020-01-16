Минэкоэнерго отстояло в суде право доступа жителей Одессы к морю

Шестой апелляционный административный суд запретил в три раза уменьшать протяженность морского побережья Одессы, удовлетворив апелляционную жалобу Министерства энергетики и защиты окружающей среды на решение админсуда первой инстанции.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

«Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства энергетики и защиты окружающей среды, отменив решение Окружного административного суда Киева от 26 сентября 2019 года и отказав в удовлетворении иска ООО «Инагро Групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «спор возник вследствие несогласия Минэкоэнерго с проектом землеустройства по организации и установлению границ территорий земель водного фонда и водоохранной зоны вдоль Чёрного моря в г.Одесса».

Учитывая это, ООО «Инагро групп» обратилось в Окружной админсуд г.Киева с иском к Министерству экологии и природных ресурсов Украины, при участии третьего лица Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета о признании противоправными действий Министерства экологии и природных ресурсов Украины по его отзыву согласования «Проекта землеустройства по организации и установлению границ территорий земель водного фонда и водоохранной зоны вдоль Чёрного моря и территории г.Одессы» и возобновления действия согласования указанного проекта, предоставленного Министерством экологии и природных ресурсов Украины ещё в 2018 году.

Причиной отзыва согласования стало то, что проект фактически уменьшил бы протяжённость морского побережья города с 210 гектаров до 70 гектаров, в результате чего был бы ограничен гражданам доступ к морю.

В Минэкоэнерго напомнили, что решением Окружного админсуда Киева от 26 сентября 2019 года по делу №640/10313/19 иск Общества был удовлетворён частично, признаны противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов Украины по отзыву им согласования проекта. Не соглашаясь с этим решением, Минэкоэнерго обратилось в Шестой апелляционный административный суд с жалобой, которая и была полностью удовлетворена.

Кстати. Согласно Закону Украины от 2 декабря 2010 года № 2740-VI «О внесении изменений в Водный и Земельный кодексы Украины относительно прибрежных защитных полос прибрежная защитная полоса может быть только в государственной или коммунальной собственности и должна составлять не менее 100 метров от кромки воды.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования».