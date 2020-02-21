Суд восстановил на работе чиновника, виноватого в смерти 60 овечек

Одесский апелляционный суд рассмотрел дело об увольнении начальника Пограничного инспекционного пункта ветеринарной медицины, который в октябре 2018 года частично отвечал за застрявших в Черноморском порту овец.

Об этом сообщается в судебном реестре.

Чиновник был уволен с занимаемой должности в феврале 2019 года за нарушение закона «О защите животных от жестокого обращения», а основанием для восстановления его в должности стало то, уход за животными не входил в функциональные обязанности. Кроме того, доставить овец в Турцию должен был не он, а владелец животных.

Как сообщала Одесса News, начальник Пограничного инспекционного пункта ветеринарной медицины нёс частично ответственность за 316 овец, доставленных в Украину из Турции в 2018 году. Покупатель за грузом не явился, и животных отправили обратно в Черноморский порт. Из–за того, что Турция в тот момент считалась эпидемиологически опасной страной, овец отказались выпускать из порта.

На территории предприятия животных не кормили, отчего часть стада уменьшилась на 57 голов. Оставшихся овец решили утилизировать, но этому помешали зоозащитники.