За распространение наркотиков в Одессе 28-летний парень осуждён на 3 года

Суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Одессы, у которого правоохранители изъяли более ста пакетов с амфетамином, синтетическим наркотиком «PVP» и каннабисом.

Как сообщается на сайте Нацполиции в одесской области, наркотические и психотропные вещества он сбывал методом так называемых «закладок».

«Задержали злоумышленника на Фонтанской дороге во время оперативно-профилактической отработки в октябре 2018 года. Работники полиции обнаружили и изъяли у него 80 разноцветных пакетов с наркотическими и психотропными средствами, которые он пытался сбыть путём «закладок». Во время проведения санкционированного обыска в его доме полицейские изъяли ещё 37 пакетов с аналогичным содержимым», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи сразу начали уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, закончившееся в суде.

Суд принял во внимание все обстоятельства дела, в том числе признание обвиняемым вины, и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, днями в Одесский порт доставили груз с четырьмя тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина.

Фото: Киевский отдел Нацполиции в Одессе