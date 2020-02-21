Таможня Одесского морпорта перехватила 4 тонны веществ, из которых делают наркотики

В Одесский порт доставили груз с четырьмя тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина.

Об этом сообщили сотрудники таможни в Facebook.

Почти 4 тонны прекурсоров обнаружили в грузе, который прибыл из Турции.

Отмечается, что, по бумагам, это был клей, однако таможенники отобрали пробы и нашли в них толуол и ацетон, используемые для изготовления кокаина и героина.



Эти вещества полностью не запрещены, однако для их перемещения нужна лицензия, которой у предприятия-получателя, не было.

Сообщается также, что весь груз был изъят, а в правоохранительные органы направлено соответствующую информацию.

Как сообщала Одесса News, в конце января в детдома и приюты передали почти 23 тонны нерастаможенных игрушек, перехваченных таможенниками в порту в Одесской области.

Фото: Facebook