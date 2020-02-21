Ветераны и жертвы нацистских преследований получат к 9 мая денежную помощь

Более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь к 9 мая.

Об этом сообщает АрміяInform.

Отмечается, что накануне Дня Победы, более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь в размере от 570 до 4120 гривен.

Помощь окажут 1 003 333 лицам, для чего в госбюджете предусмотрено более 1,3 миллиарда гривен.

В частности, ветеранам войны правительственным решением установлена следующая ежегодная разовая денежная помощь: лицам с инвалидностью вследствие войны I группы – 4 120 грн, II группы – 3 640 грн, III группы – 3 160 грн, участникам боевых действий – 1 390 грн, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4 120 грн.

Также членам семей погибших и жёнам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жёнам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились (не вышли замуж) во второй раз, предусмотрена выплата в размере 900 гривен.

Эти средства выплачиваются в соответствии с постановлением Кабмина «Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», принятому правительством на заседании 19 февраля 2020 года.