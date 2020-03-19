Хоть что-то приятное пенсионерам: с 1 апреля получат по тысяче, с 1 мая — индексация пенсий

Кабинет министров будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен отдельным категориям пенсионеров с 1 апреля этого года.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в обращении вечером 18 марта.

«С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительно 1000 гривен тем, у кого пенсия меньше 5 тысяч гривен. С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий», — сообщил Глава государства.

Как сообщала Одесса News, 16 марта в своём видеообращении Зеленский анонсировал доплату в тысячу гривен каждому пенсионеру, у которого пенсия ниже 5 тысяч.