В Одессе не будут ходить троллейбусы, если в них уже более 10 человек

С 19 марта а Одессе в соответствии с решениями центральных органов власти подвижной состав предприятия «Одесгорэлектротранс» не будет осуществлять движение в случае превышения предусмотренного количества пассажиров.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

«С 19 марта 2020 года — в соответствии с решениями центральных органов власти по ограничению количества пассажиров (не более 10 человек) — подвижной состав предприятия «Одесгорэлектротранс» не будет осуществлять движение по маршруту в случае превышения предусмотренного количества пассажиров», — говорится в сообщении.

На автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров.