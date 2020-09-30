Одесситы не довольны ужесточением карантина в трамваях

Одесситы бунтуют из-за ужесточения карантина в трамваях.

На остановках выстраиваются огромные очереди, сообщают очевидцы, наблюдающие такую картину, особенно, в утреннее время.

В частности, вчера, 29 сентября в Одессе произошло несколько конфликтных ситуаций после того, как водители трамваев стали строже следовать правилам, запрещающим провозить больше пассажиров, чем имеется мест в салоне.

Не попавшие в трамвай пассажиры устроили перепалку, в некоторых случаях — драки с кондукторами.

Отмечаются также случаи блокировки трамвайных путей.

Подобные инциденты имели место в районе Пересыпского моста, у «Привоза», на Французском бульваре, в районе завода «Стальканат», других трамвайных остановках.

Тем временем, в Одессе не уменьшается количество заболевших коронавирусной инфекцией. По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 30 сентября в городе зарегистрированы 5 648 случаев COVID-19 (+109 за сутки).

По данным на 30 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 212 пациентов с COVID-19. Из них 156 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 56 пациентов — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей в возрасте от 14 до 16 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 55 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 400 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 3 161 одессит.

Департаментом здравоохранения Одесского горсовета организовано обследование населения на COVID-19 по медицинским и эпидемиологическим показаниям.

Как сообщает официальный сайт города, диагноз COVID-19 ставится на основании положительного результата обследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которое выполняется на базе Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Забор биоматериала производится в городских стационарах и мобильными бригадами Центра неотложной медицинской помощи. По состоянию на 30 сентября, в Одессе направлено на исследование 20 340 проб биоматериала для ПЦР-диагностики COVID-19.

Отмечается, что людям после 14-дневной самоизоляции в случае отсутствия симптомов не будут проводить ПЦР-тестирование. При плановой госпитализации в стационар будет проводиться обследование на COVID-19 методом ИФА.

Также в Одессе городскими властями организовано обследование на COVID-19 студентов при заселении в общежития.

Тест-системы для ИФА-диагностики COVID-19 закуплены за средства городского бюджета. По данным на сегодня, в Одессе проведено 29 313 ИФА-тестов на COVID-19, из них 18 273 — на антитела Ig-M, 11 040 – на Ig-G.

Также в настоящее время в Одессе выполнено 9 055 экспресс-тестов на COVID-19: 4 441 — в инфекционной больнице, 3 396 — в других медучреждениях, 1 218 — мобильными бригадами.



Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 179 человек, в том числе у 4-х детей и 6 медработников. 5 человек умерли.