В Одессе на минувшей неделе родились пять двоен

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 279 новорожденных.

Как отмечается на официальном сайте города, население Одессы за неделю пополнили пять пар близнецов.

«Численное превосходство на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 154 — на 13 больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 125 маленьких одесситок.

Убедительное лидерство по количеству принятых родов на минувшей неделе одержал городской роддом №1, где появились на свет 85 младенцев.

Для городского родильного дома №1 с использованием средств депутатского фонда депутатов Одесского горсовета приобретён реанимационный столик европейского класса, предназначенный для адаптации новорожденных к условиям внешней среды и лечения в палатах интенсивной терапии.

Многофункциональный реанимационный комплекс позволит проводить комплекс ургентных манипуляций одновременно нескольким специалистам с первых минут жизни новорожденного. Это минимизирует риски и значительно улучшает качество первых часов и дней жизни тех малышей, которые родились маловесными. В одной локации можно провести фототерапию, рентген и измерить массу тела.

Отмечается, что с 15 часов 3 августа временно прекращена госпитализация пациенток в родильный дом №1 в связи с необходимостью проведения ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта. Возобновление работы роддома №1 запланировано на 24 августа.

Остальные городские родильные дома Одессы ведут приём беременных, рожениц и родильниц в обычном режиме.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 269 новорожденных, в том числе, три двойни.

Фото: «Одесса»