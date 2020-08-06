COVID-19 в Одесской области: За сутки умерли 8 человек

В Одесской области на утро 6 августа общее количество больных коронавирусом составило 3 748 человек.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 110 новых случаев.

За сутки умерло 8 человек. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 62.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 390. За сутки их количество составило 19 человек.

Продолжают болеть в Одесской области 2 296 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на утро 6 августа лабораторно подтверждены 76 808 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 318. Умер 31 человек.