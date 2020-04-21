Глава Минздрава: Карантин продлят до 12 мая

Правительство на ближайшем заседании примет решение о продлении карантина до 12 мая.

Об этом 21 апреля на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

“На ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который и является той опасностью, которую несёт коронавирусная болезнь», — сказал Степанов.

В то же время, по его словам, будет предложено соответствующее смягчение карантинных мероприятий. В частности, планируется разрешить прогулки в парках.

“Эти прогулки будут чётко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты во время прогулок, и будут очень чёткие критерии выставлены в этом постановлении”, — сказал Степанов.

Кроме того, планируется открыть для посещения музеи и библиотеки, но также с чёткими оговорками относительно соблюдения карантинных ограничений по дистанции, средствам индивидуальной защиты, термоскрининге на входе в заведение. Также планируется ещё ряд смягчений карантинных мероприятий.

Все ограничения, по словам Степанова, будут чётко регламентированы правительственным решением.

Как сообщала Одесса News, всего по Украине подтверждено 6 125 случаев COVID-19 состоянием на 9.30 21 апреля, в т.ч. 161 — умерших.

