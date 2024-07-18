У Байдена в «критический момент выборов» обнаружили COVID-19

17 июля у президента США Джо Байдена обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Х.

«Сегодня днём ​​у меня положительный результат теста на COVID-19, но я чувствую себя хорошо. Я изолируюсь и буду продолжать работать для американского народа», – написал он.

Врач Байдена сообщил, что у 81-летнего президента, который полностью вакцинирован, наблюдались лёгкие симптомы заболевания и он уже получает противовирусный препарат «Паксловид», информирует издание ГОРДОН со ссылкой на CNN.

Сам президент заявил журналистам, что «чувствует себя хорошо», и поднял большой палец вверх. Байден отправился в свою резиденцию в штате Делавэр.

Одесса News информировала, что очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

На главном фото обложка журнала The New York Times

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy