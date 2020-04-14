Ford разрабатывает респираторы, не забывая и о новых концептах авто

Американская автомобилестроительная компания Ford объявила о разработке мощных воздухоочистительных респираторов в сотрудничестве с другой промышленной компанией 3M.

Для их создания будет использоваться технология вентиляции сидений пикапов F-150, сообщает Укринформ со ссылкой на Business Insider.

«Мы знали, что для того, чтобы сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом, нам нужно будет объединяться с такими экспертами, как 3M, чтобы расширить производство крайне необходимого медицинского оборудования и дополнительных материалов», — заявил вице-президент Ford Джим Баумбик.



Заявлено, что новый респиратор, который пока не прошёл процедуру сертификации соответствующих органов-регуляторов, будет включать в себя капюшон и защитную маску для головы и плеч, а высокоэффективная система фильтрации (HEPA) обеспечит подачу фильтрованного воздуха в течение восьми часов.



В устройстве будет использоваться портативная система подачи воздуха, которую Ford обычно применяет для вентиляции сидений в пикапах F-150.

«Около 90 работников Объединённого профсоюза автостроителей будут собирать респираторы на заводе Ford вблизи Флэт-Рок, Мичиган. Планируется изготовить 100 тысяч таких устройств или больше, если понадобится», — рассказали в компании.



В Ford также заявили, что они сотрудничают с компанией Joyson Safety Systems, чтобы изготовить медицинские халаты многоразового использования из материалов, которые обычно используются для подушек безопасности автомобиля.

В то же время Ford не забывает об основной своей деятельности. Ранее компания представила электрический кросс-купе Mustang Mach-E, у которого пять основных комплектаций. Внутри двух из них внедорожник предложат с одним электромотором или двухмоторной силовой установкой, что обеспечивает полный привод, ещё одна версия будет строго заднеприводной, а самые дорогие модификации получат безальтернативный полный привод.



Отмечается, что базовую модель электромобиля обеспечат единственным двигателем мощностью 255 л.с. Разгоняться до 96 км/ч такой кроссовер сможет примерно за 6 секунд, а запас хода без подзарядки составит 370 км.



У наиболее «дальнобойной» модификации максимальный пробег на одной зарядке достигнет 480 км.



Базовая версия стоит от $43 895.



Как сообщала Одесса News, компания BMW обновила свой логотип.