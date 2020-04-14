Ночью на Шкодовой Горе в Одессе пытались украсть кабель, а попавшись, предлагали взятку

В Одессе правоохранители задержали подозреваемых в покушении на кражу и предложение взятки полицейским.

Об этом сообщает Суворовский отдел полиции в Одессе.

«Во время патрулирования сотрудники Хаджибеевского отделения полиции разоблачили двух местных жителей на попытке кражи кабеля с территории государственного предприятия. Чтобы избежать ответственности, злоумышленники предложили правоохранителям «за молчание» 10 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло сегодня ночью на Шкодовой Горе в Суворовском районе города.



Проигнорировав предложение злоумышленников, полицейские сообщили о происшествии своему руководству. Действия правонарушителей были задокументированы работниками следственного управления ГУНП в Одесской области, Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и прокуратуры.

Сейчас следователи начали производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч.2 ст.15 и ч.3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что решается вопрос об избрании фигурантам ночного происшествия меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в апреле полицейские взяли под стражу жителя Одессы, на счету которого семь краж из автомобилей.

Фото и видео: Суворовский отдел полиции в г.Одесса