В Одесской области обнаружили подпольные склады с подакцизным товаром на 750 тысяч

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Нацполиции, под процессуальным руководством местной прокуратуры обнаружили места незаконного хранения и распространения подакцизной продукции на сумму почти 750 000 гривен.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что правоохранители, владея оперативной информацией, провели санкционированные обыски в частных домах и складских помещениях в Белгород-Днестровском.

«В ходе проверки совместная межведомственная группа обнаружила почти 200 литров фальсифицированного алкоголя и более 26 000 пачек сигарет иностранного и отечественного производства без марок акцизного сбора, в том числе с маркировкой для реализации в сетях магазинов беспошлинной торговли», — говорится в сообщении.

Предварительная сумма оценки товара составляет почти 750 000 гривен.

Сообщается также, что обнаруженную продукцию в установленном порядке изъяли сотрудники Нацполиции.



Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года в паромном пункте пропуска «Орловка», что в Одесской области, был задержан гражданин Украины, пытавшийся вывезти большое количество валюты незаконным путём.

Фото и видео: Госпогранслужба

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