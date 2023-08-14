Мэр Белгород-Днестровского отстранён судом от занимаемой должности

Григорий Мельниченко отстранён от должности председателя Белгород-Днестровского районного совета Одесской области.

Такое решение вынес Киевский районный суд Одессы 14 августа.

Одесса News информировала, что Григория Мельниченко — зятя экс-губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого подозревают в краже катера Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона стоимостью более 2,5 млн гривен.

По данным следствия, Мельниченко под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов завладел скоростным катером TUNA 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом. Всё это хранилось в одесском яхт-клубе «Совиньон». Чиновник внёс недостоверную информацию в документы. Затем перевез катер в безопасное место на территорию завода в Беляевке и распорядился им по своему усмотрению.

Мельниченко сообщили о подозрении в краже в особо крупных размерах.

12 августа суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в пять миллионов гривен.

Григорий Мельниченко, кроме того, давно воюет с руководством национальных парков, застраивает берега Днестра и желал без помех охотиться в природных угодьях.

Фото: Думская

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