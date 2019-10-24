В Одесской области женщина обокрала 4-хлетнюю девочку-инвалида

В Беляевском районе Одесской области женщина обокрала четырёхлетнюю девочку-инвалида.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

«Происшествие произошло в сельском магазине в Беляевском районе. Увидев в коляске девочку с телефоном, одесситка некоторое время крутилась вокруг, отвлекая её внимание, а когда малышка отложила гаджет в сторону, — с неслыханным цинизмом забрала его и быстро пошла прочь. Всё это зафиксировали камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

«Я оставила дочь всего на несколько минут — отошла к кассе купить воды, — рассказывает мать ребёнка. — Чтобы она не плакала, оставила свой мобильный. Ребёнок не двигается и имеет проблемы со зрением, а музыка на телефоне её успокаивает. Когда же вернулась, глазам не поверила, — мобильника не было. А когда поняла, что его украли, была шокирована».

Не менее поразило преступление и работников Усатовского отделения полиции, куда женщина обратилась за помощью.

«Циничность этого поступка не оставила равнодушным никого из наших сотрудников, — делится начальник Усатовского ОП Игорь Панченко. — Особенно, когда мы нашли злоумышленницу и выяснили, что она и сама — мать троих детей, а телефон украла, потому что якобы «выпила лишнего».

Гаджет полицейские изъяли. С подозреваемой проводят следственные действия.

За совершённое 44-летней женщине грозит до трёх лет лишения свободы — такое максимальное наказание предусмотрено ч.1 ст.185 Уголовного кодекса.

«Я очень благодарна полицейским за их работу, — не сдерживая эмоций, сказала пострадавшая. — Я до последнего не верила, что телефон найдут. А он для меня — не просто средство связи и, тем более, не предмет роскоши, это — необходимость».



Видео: Нацполиция