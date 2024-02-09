Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Одессе с участием трёх автомобилей

В результате происшествия, которое произошло вечером 8 февраля на Овидиопольской дороге в Одессе, в больницу доставили водителя одного транспортного средства и его пассажирку.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, водитель легкового автомобиля «BMW» не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковушкой «Honda». BMW отбросило в сторону и он задел ещё и Nisan, который двигался сзади.

«Всех участников ДТП осмотрели медики. Водителя «Honda» доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытым переломом плечевой кости, ушибом грудной клетки, а его пассажирку – с многочисленными ссадинами на лице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверяют водителей на состояние опьянения. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).

Одесса News информировала, что в результате дорожно-транспортного происшествия 4 февраля 2024 года на мосту по улице Михаила Грушевского в Одессе погиб пешеход.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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