В Приморском районе Одессы ограбили банк

В Одессе ограбили банк, полицейские устанавливают обстоятельства кражи.

Об этом сообщает Полиция Одесской области на своей странице в Facebook.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная-группа отдела полиции №5 Одесского районного управления №1″, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно установлено: в помещение банка в Приморском районе города неизвестные проникли, повредив дверь.

В настоящее время полицейские устанавливают личность или лиц, причастных к ограблению, а также сумму нанесённого ущерба.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Других подробностей в полиции не сообщают.

По информации Одесса News, ограблен банк «Восток» на проспекте Шевченко 10/9.

Как сообщала Одесса News, 30 сентября полиция задержала 32-летнего гражданина одной из стран Закавказья при попытке обокрасть квартиру пожилой женщины, проживавшей на улице Ильфа и Петрова в Одессе.

Фото: Думская