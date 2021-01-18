COVID-19: Если верить медикам, в Одесской области за сутки заболели 150 человек

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (106).

Общее количество заболевших — 78 667 (46 852 женщины и 31 705 мужчин).

В числе заболевших за сутки 8 детей. Медицинских работников среди больных за последние сутки не зафиксировано.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 817 детей и 2 557 медработников.

Летальность составляет по региону 1 240 человек: Одесса — 620, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 48, Измаил — 61, Подольск — 7, Теплодар — 1, Черноморск — 39, Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 29, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 31, Беляевский — 46, Болградский — 36, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 30, Килийский — 20, Кодымский — 14, Лиманский — 34, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 30, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 15 января:

Одесса — 35 157 (дети — 1 563, медработники — 904)

— 35 157 (дети — 1 563, медработники — 904) Балта — 722 (дети — 13, медработники — 60)

г.Белгород-Днестровский — 1 229 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 518 (дети — 146, медработники — 139)

(дети — 146, медработники — 139) Подольск — 535 (дети — 34, медработники — 36)

Теплодар — 349 (дети — 16, медработники — 12)

Черноморск — 3 706 (дети — 285, медработники — 45)

— 3 706 (дети — 285, медработники — 45) Южный — 1 829 (дети — 91, медработники — 25)

Ананьевский район — 350 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 345 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 422 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 334 (дети — 101, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 632 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 087 (дети — 197, медработники — 199)

Болградский — 2 509 (дети — 138, медработники — 101)

В.Михайловский — 493 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 378 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 806 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 686 (дети — 117, медработники — 49)

Килийский — 1 331 (дети — 57, медработники — 69)

Кодымский — 461 (дети — 20, медработники — 16)

Лиманский — 3 353 (дети — 194, медработники — 128)

Любашевский — 644 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 460 (дети — 42, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 142 (дети — 187, медработники — 73)

Окнянский — 549 (дети — 14, медработники — 11)

Подольский — 1 852 (дети — 109, медработники — 92)

Раздельнянский — 1 156 (дети — 39, медработники — 60)

Ренийский — 842 (дети — 38, медработники — 60)

Савранский — 570 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 876 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 831 (дети — 48, медработники — 22)

Татарбунарский — 975 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 425 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 137 352 (0 за сутки). Проведённых ПЦР-тестирований всего 351 378 (за сутки — 691).

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 18 января лабораторно подтверждены 1 163 716 случаев COVID-19, из них за сутки — 3 034.