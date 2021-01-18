Турки рассказали, как спасают украинских моряков

Командир экипажа корабля береговой охраны Онур Астсубай рассказал о деталях поисково-спасательной операции после кораблекрушения украинского сухогруза Arvin, произошедшего 17 января.

Об этом сообщает Укринформ.

«Вам очень повезло, что наша лодка береговой охраны находилась рядом. С целью защиты лодки от непогоды нас направили в Бартын. Поэтому мы смогли к вам оперативно добраться. Большие буксиры, длина которых — 40-50 метров, сегодня не вышли в море. Длина нашего корабля — 22 метра, и мы всё-таки пошли на это», — сказал Астсубай, обращаясь к спасённым морякам во время встречи с ними в больнице.

Украинские моряки экипажа сухогруза Arvin поблагодарили за своё спасение экипаж корабля береговой охраны в Турции.

«Большое спасибо вам от себя и от наших семей за спасение. За то, что, рискуя собственной жизнью, в опасных и невыносимых условиях, вы нас спасли», — обратились моряки к своим спасателям.

Астсубай рассказал, что вытягивали людей из воды, бросая им спасательный круг: моряки хватались за него, и их вытаскивали таким образом, подтягивая за руки. Спасатели уточнили, что из-за высоких волн кораблю приходилось маневрировать, и вытащить одного человека удавалось не сразу, а после 3-4 маневров.

Сообщается также, что два вертолёта задействованы в понедельник, 18 января, в поиске ещё пятерых моряков с затонувшего сухогруза.

Об этом проинформировал вице-губернатор провинции Бартын Абдулла Акдаш во время встречи с послом Украины в Турции Андреем Сибигой, состоявшейся в государственной городской больнице провинции Бартын поздно вечером в воскресенье, 17 января.

«В поисково-спасательной операции, которая будет возобновлена ​​в 8 утра по местному времени (07.00 — по киевскому), будут задействованы два вертолёта — один из состава Береговой охраны, один — ВМС Турции», — сказал Акдаш.

В свою очередь, Сибига поблагодарил руководство турецкой провинции, спасателей и медиков за предоставление оперативной и профессиональной помощи украинским морякам.

Спасённых моряков в понедельник опросит прокурор.

Турецкие медики отмечают, что состояние здоровья моряков удовлетворительное, их планируют сегодня выписать из больницы. С ними в Бартыне находится консул Украины в Анкаре Андрей Билык. Кроме того, будет проведено опознание тела одного из погибших моряков.

Как сообщала Одесса News, 17 января в Чёрном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых ещё ищут. Турция направила военный фрегат для поиска и спасения моряков.

Фото: Укринформ