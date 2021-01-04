Вскоре в небе над Одессой появятся турецкие беспилотники Bayraktar

ВМС Украины ожидают в 2021 году закупку для собственных нужд турецких беспилотных авиационных комплексов Bayraktar.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа рассказал о планах применения беспилотников Bayraktar в интервью Радио Свобода.

«Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полёта. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море», — отметил Неижпапа.

По его словам, Украина также должна использовать все имеющиеся способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA.

«Украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря корвету типа ADA мы получим доступ к таким технологиям. Дело в том, что строительство корветов типа ADA начнётся на турецкой верфи, после чего его будут достраивать на нашей, в Украине», — рассказал командующий ВМС.



Ранее министр обороны Украины Андрей Таран подписал в Турции меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей, а также рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики.

Кстати. Турецкие беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Как сообщала Одесса News, по заявлению в ноябре 2020 года Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, НАТО усилит сотрудничество в Чёрном море с Украиной.