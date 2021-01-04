В какие страны могут поехать одесситы на Рождество

Жители Украины в ближайшую неделю не смогут поехать в 49 стран мира, которые Минздрав отнёс к так называемой «красной» зоне с высоким уровнем распространения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Всего в списке 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, с информацией о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения.

В Украине этот показатель составляет 315,3.

В «красную» зону попали 38 стран, где этот показатель выше, в частности Литва, Нидерланды, Хорватия, Черногория, Сербия, Израиль, Турция, Чехия, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария, Великобритания, США, Молдова, Италия и другие, а также 11 стран, данные о которых отсутствуют.

В «зелёной» зоне оказались Болгария, Бразилия, Испания, Франция, ОАЭ, Греция, Египет, Мальдивы, Кения, Китай, Бельгия и другие страны.

По данным Worldometer, на 9 часов утра 4 января в мире выявлено 85 506 073 случая заражения коронавирусом, в том числе 1 850 712 летальных, выздоровели 60 455 773 человека.

В числе лидеров по заболеваемости — США, Индия и Бразилия. 17-е место в мире занимает Украина.

Как сообщала Одесса News, днями от коронавируса умерли модельер Пьер Карден в Париже (Франция), актёры кино и театра Робер Оссейн (Франция) и Владимир Коренев (Россия).