Французский актёр Робер Оссейн умер от коронавируса

Во французском муниципалитете Эссе-ле-Нанси умер актёр и театральный режиссёр Робер Оссейн.
Об этом с сообщает Укринформ со ссылкой на Vosges Matin.
Оссейн умер в четверг утром, 31 декабря, от осложнений после COVID-19.
30 декабря ему исполнилось 93 года.
По данным Voici, за свою актёрскую карьеру наибольший успех Оссейн имел в роли Жофрея де Пейрака в серии фильмов Р. Бордери об Анжелике.
Оссейн возглавлял Национальный народный театр в Реймсе и в парижском Дворце спорта стал режиссером спектакля «Собор Парижской Богоматери».
Оссейн трижды был женат, у него четверо детей.
Как сообщала Одесса News, 29 декабря в Американском госпитале пригорода Парижа в возрасте 98 лет умер знаменитый французский модельер Пьер Карден.