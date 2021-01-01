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Французский актёр Робер Оссейн умер от коронавируса

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Во французском муниципалитете Эссе-ле-Нанси умер актёр и театральный режиссёр Робер Оссейн.

Об этом с сообщает Укринформ со ссылкой на Vosges Matin.

Оссейн умер в четверг утром, 31 декабря, от осложнений после COVID-19.

30 декабря ему исполнилось 93 года.

По данным Voici, за свою актёрскую карьеру наибольший успех Оссейн имел в роли Жофрея де Пейрака в серии фильмов Р. Бордери об Анжелике.

Оссейн возглавлял Национальный народный театр в Реймсе и в парижском Дворце спорта стал режиссером спектакля «Собор Парижской Богоматери».

Оссейн трижды был женат, у него четверо детей.

Как сообщала Одесса News, 29 декабря в Американском госпитале пригорода Парижа в возрасте 98 лет умер знаменитый французский модельер Пьер Карден.

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