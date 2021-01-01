Первый в новом году пожар в Одессе произошёл в многоэтажке на Королёва

1 января в 03:40 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании балкона в многоэтажном жилом доме по улице Академика Королёва, 88, в Одессе.



Подробности пожара сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание балкона и комнаты на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома», — говорится в сообщении. Хозяев квартиры с загоревшимся балконом дома не было, поэтому пожарникам пришлось деблокировать двери.

Отмечается, что во время тушения пожара сняты с верхних этажей в СИЗОД (средствах индивидуальной защиты органов дыхания, — ред.) 3 человека, по лестничной клетке эвакуированы 8 человек, из них 3 детей. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Однако, вполне вероятно, что на балкон мог залететь фейерверк, от которого воспламенились хранившиеся там вещи.

От ГСЧС привлекалось 8 единиц техники и 21 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 15 декабря в Одессе, на ул. Комитетской, 17/19 произошёл пожар, в котором погибла хозяйка квартиры.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области