Пожар на Пироговской в Одессе унёс жизнь человека

Вечером 24 марта на улице Пироговской в Приморском районе Одессы в отдельно стоящем каменном одноэтажном гараже произошёл пожар.

По сообщению в Facebook, прибывшие по вызову спасатели при тушении пламени обнаружили тело мужчины 55 лет.

Пожар полыхал на площади в 15 м2.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения.

В сообщении отмечается, что спасателей было 18, прибывших на 4-х машинах спецтехники.

В этот же день горело складское помещение по улице Небесной Сотни в Одессе. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на всё здание и за час ликвидировать пожар, площадь которого составляла 200 м.кв. Погибших и пострадавших нет.

Одесса News информировала о пожаре, произошедшем 12 марта 2024 года в доме по улице Бондаренко в селе Окны, что в Подольском районе на территории Окнянской общины, при тушении которого обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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