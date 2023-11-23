Простились спустя год после смерти: в бою погиб житель Одесчины Александр Павленко

16 сентября 2022 года в ходе наступательных действий по освобождению оккупированных территорий в районе населённого пункта Правдино Херсонского района Херсонской области погиб младший сержант Александр Павленко, житель Одесского области.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Похоронить своего земляка жителям села Выпасное Мологовской территориальной громады удалось лишь через год — 14 сентября 2023 года.

Ему было 36 лет.

Одесса News сообщала о гибели в сентябре 2023 года во время миномётных обстрелов вблизи населённого пункта Первомайское Покровского района Донецкой области 35-летнего жителя города Арциз, военнослужащего ВСУ Ивана Камнева.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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