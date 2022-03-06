Марченко: Над Одесской областью сбили два российских истребителя

Днём 5 марта украинские войска противовоздушной обороны сбили над Одесской областью два российских истребителя.

Об этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил в Telegram.

По его словам, это произошло около 15.00.

«Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолёта – это десятки сохранённых жизней», – написал он.

Как сообщала Одесса News, по информации Генштаба ВСУ на утро 5 марта, потери российских военных составили более 10 тыс. человек личного состава, сотни единиц вражеской техники уничтожены, в том числе порядка 40 вертолётов и 39 самолётов. Сбиты несколько вражеских летательных аппаратов, известно, как минимум о штурмовике в Черниговской области (пилот, как сообщили в СБУ, «за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом») и четырех вертолётах в Николаевской.

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