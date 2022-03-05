Вниманию всех одесситов, жителей области и гостей Одесчины

Одесская область, как и все регионы Украины, защищает нашу землю от вторжения Российской Федерации. Система обороны побережья включает в себя минирование определённых территорий, где враг может совершить высадку морского десанта.

Поэтому обращаемся с просьбой НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не передвигаться по территории побережья Одесской области. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

ПРИЗЫВАЕМ рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесской области, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения!

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