Власти России запретили своему народу пользоваться соцсетями Facebook и Twitter

Российское надзорное ведомство Роскомнадзор заблокировало в России социальные сети Twitter и Facebook.

Это решение оставит миллионы россиян без надёжной информации и возможности высказать своё мнение — сообщает Укринформ со ссылкой на Ника Клегга, руководителя глобальных дел компании Meta, который является владельцем компании Facebook.

«Вскоре миллионы обычных россиян окажутся отрезанными от надёжной информации, от общения со своими родственниками и семьёй – в тишине, без возможности выразить своё мнение. Мы будем делать всё возможное, чтобы восстановить наши сервисы и предоставить людям возможность выражаться», — написал Клегг в Twitter.

В Москве отмечают, что это решение – ответный шаг на блокировку российских медиа на Западе, а ограничение доступа к ресурсу twitter.com выполнено на основании требования Генпрокуратуры России от 24 февраля.

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